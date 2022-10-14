高雄市政府社會局針對城中城事件記者會中，罹難者家屬指控社工要家屬不要提告的說法，澄清指出，事件發生後，社工曾陪同聆聽犯罪被害人保護協會對司法事件的解說，同時也協助家屬簽署提告書，因此並無要家屬不要提告一事。

社會局表示，案件進入司法程序後，家屬未再反應訴訟事宜，社工亦未與家屬討論提告情事，市府安排一對一社工關懷，是提供家屬反映意見與需求的窗口，也透過社工關懷受傷的心靈，撫平事件的傷害。