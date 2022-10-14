外界質疑再生能源轉型，政府大手筆編列8,800億元，忽略配套措施，經濟部強調政府推動再生能源已訂定明確目標與規劃完整配套。外界指稱8,800億應係指行政院自106年起至113年推動前瞻基礎建設計畫，但內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉等各類建設，絕非僅只有綠能建設，其中綠能建設經費約403億，包含太陽光電技術平台推動、台中港離岸風電專區、區域儲能示範驗證、強化運轉彈性等綠能建設，在前瞻計畫推動下也已經成效斐然。

經濟部表示，2025年再生能源裝置容量已訂有明確政策目標，將以太陽光電20 GW及離岸風電5.6GW為推動重點。太陽光電目前已累積設置超過9.06GW，與105年相比成長超過6倍。至於離岸風電已完成兩座示範風場，111年4座潛力場址風場正在施工中，預計年底將有200隻風機完成安裝。此外，今年開始進行第三階段區塊開發選商，預計2026年至2035年，將完成15 GW離岸風電裝置容量；同時，也積極打造其他再生能源（如地熱、生質能）適合發展之環境，逐步實現能源轉型。

因應大量再生能源設置，除既有明潭、大觀兩座抽蓄電廠外，已同步規劃2025年累計150萬瓩儲能電池之設置目標，包括由台電公司自建或採購服務共100萬瓩，並從111年起推動太陽光電案場搭配儲能設備50萬瓩，以同步提升電網韌性並降低再生能源發電特性對電力系統之影響。