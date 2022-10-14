高手在人間！一名網友分享阿嬤的冰箱，只見冷藏與冷凍都被塞滿滿，一點點縫隙都沒有了，甚至還會滿到需要貼膠布防止門打開，引起網友狂讚，不少人笑說，阿嬤都以為東西只要冰起來就不會壞，彷彿冰箱裡面有時間停止器。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享「阿嬤的冰箱」，只見冰箱的冷藏與冷凍櫃都被各式各樣的東西塞滿了，仔細看會發現，冰箱側邊黏著卡奇色的膠布，似乎是因為冰箱太滿，需要靠著膠布來把門關緊。

誇張景象吸引了5千多人朝聖狂讚，不少網友看了驚呼「阿嬤無誤，太真實的寫照了」、「阿嬤的冰箱只有保存沒有期限」、「阿嬤的冰箱裡有時間停止器」、「地震的時候千萬不可以開阿嬤的冰箱」、「末日就靠阿嬤過活了」、「我家阿嬤的冰箱裡面能找到5年前，在表姐婚禮打包的佛跳牆」、「最強的是阿嬤都知道東西在哪」。

而這張照片其實出自於臉書粉專「Jeek's Foodmaze 吉克廚男日記」約莫3年前的貼文，當時他負責製作全家的年菜，就忍不住偷拍了阿嬤冰箱的照片說「那個冰箱真的是什麼都有，跟魔法盒一樣。最厲害的是只有阿嬤知道每個東西在那裡」。