美國政府以國安為由再度對大陸晶片業發動制裁，且此次範圍更加廣泛，就連有美國公民身分的華裔人才都會受到影響，專家表示，此舉無疑重挫大陸先進晶片領域的發展，因為目前許多公司都是由「海歸」派的年輕人擔任老闆及高階主管。

日經亞洲評論報導，美國企業、實體需要取得許可證才能與大陸企業合作，並向其出貨技術服務與產品，範圍包括超級電腦、人工智慧及軍事領域，擁有美國公民身分的任何人也在限制內，讓許多高科技人才相當震撼。

不具名的分析師表示，此舉將讓大陸先進晶片領域受到嚴重打擊，許多擁有美國公民身分的華裔人才已經創辦多家大陸晶片公司，是力拚自給自足的重要核心，估計有數百位高階主管與工程師受到影響，他們可能被迫在公民身分與工作之間做選擇。

研調機構Sandford C. Bernstein半導體分析師Mark Li表示，如果美國人才不能幫助大陸晶片業進行開發，將會造成很大的打擊。野村證券分析師則說，「目前並不清楚受影響的人有多少，但許多關鍵的半導體公司都是由華裔美國人領導的，甚至有數名華裔主管，他們是重要的領導者。」

華盛頓Dunn & Crutcher律師事務所律師Christopher Timura則認為，這些限制不只影響到從事晶片設計或生產的人，就連運輸產品或生產原料的人才也會受到影響，違法規定的人可能會同時受到刑事與民事的懲處。