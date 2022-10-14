屏東縣屏南鄉鎮近期發生9件宮廟香油錢竊盜案，犯案手法如出一轍，警方鎖定李姓犯嫌，12日查緝到案，還搜出一級毒品海洛英，除追查贓款流向並擴大偵查是否涉及他案。

屏東縣政府警察局東港分局指出，今年8月至10月間，在東港、新園、林邊、崁頂等鄉鎮接連發生9件宮廟香油錢竊盜案，犯嫌潛入宮廟中，並用砂輪機切割破壞香油錢箱鎖頭，竊取箱內金錢，初步統計損失金額逾新台幣6萬元。

警方獲報成立專案小組調閱監視器畫面，發現竊嫌犯案時，先騎乘機車至宮廟附近空地停放，再變裝並戴自製頭套後進入宮廟內行竊，犯案手法如出一轍，研判為同1人所為。

案經專案小組跟監比對作案車輛及監視器畫面，發現李姓男子（38歲）涉有重嫌，持台灣屏東地方法院核發搜索票查緝，未料李嫌見警方上門，以飛快速度奔跑至住家2樓，企圖從陽台跳樓躲避查緝，警方以肉身環抱阻止，並將他壓制在地。

東港分局偵查隊副隊長蘇俊德接受媒體訪問指出，當場查扣作案工具及衣物，另搜出李嫌持有一級毒品海洛英及吸食器，是否涉及他案，正擴大偵查中。（編輯：謝雅竹）1111014