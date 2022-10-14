路透社報導，儘管種種跡象顯示經濟正在放緩，但美國新創公司為了網羅那些因科技巨頭裁員和凍結招聘而釋出的人才正忙得不亦樂乎，搶著將這些富有經驗的工程師和專案經理納入麾下。

報導指出，擁有商品可賣及穩定現金流的新創公司捧著高薪吸引原本更願意在微軟和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等大型科技公司工作的人才。

程式設計問答平台Stack Overflow執行長Prashanth Chandrasekar表示，今年員工人數增加一倍多，達到540人，其中一些新員工是從蘋果和Alphabet旗下谷歌等公司挖角而來，「當同業縮編時，在那裡工作的一些人才可能會考慮到別處看看，他們可能不認為自己的公司會穩定」。

金融科技新創公司X1 Card執行長Deepak Rao表示，員工人數在一年內增加了一倍多，達到35人，未來幾個月還將有更多來自大公司的員工加入。

此時正值居高不下的通膨、美元走強和大規模升息逼得大型科技公司不得不收起它們的揮霍，而新創公司雖也面臨著創業資金不斷枯竭的挑戰，但仍然掀起了這一波搶人熱潮。

根據GlobalData調查，2022年1至8月美國新創公司籌集的創投資金大減近三分之一，跌到1463億美元。

人力銀行Andiamo執行長Patrick McAdams表示，依賴創投資金持續挹注的科技新創公司已經減少招聘，但那些已經處於籌資後期且擁有產品可賣的新創公司情況就好很多。這些公司現在趁著科技就業市場持續走弱大舉招募關鍵人才，這在去年這個時候幾乎是不可能的事，當時新冠疫情帶動對科技產品的需求，也順勢帶起了對科技人才的需求。

根據人力銀行A.Team和新創顧問公司MassChallenge對581名幾乎全是美國新創科技公司高層所做的調查，超過40%受訪者在2022年上半年擴大人才招聘計畫。

人力銀行業表示，這些新創公司正在縮短招聘時間，並提供更高的薪酬方案鎖定來應徵的人才。

儘管如此，部分分析師警告，在經濟低迷不振之際，新創公司可以繼續像這樣招聘的時間很有限。穆迪分析（Moody's Analytics）經濟研究部門主管Dante DeAntonio表示，如果經濟真的陷入衰退，隨著需求枯竭，科技公司面臨的壓力只會更大。