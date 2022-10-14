長園科（8038）近日儲能系統業務成果傳佳音！歷經4年期間進行客製化開發、調整、測試、驗收，旗下運用鋰鐵電池於UPS（Uninterruptible Power Supply）不斷電系統已成功通過主要全球國際半導體晶圓龍頭大廠的認證及大量採用，在手訂單超過2億元，9月陸續出貨裝機。

長園科深耕鋰鐵電池領域逾25年，歷經正極材料生產切割，並轉型成儲能系統、電池模組設計製造，脫胎換骨，憑藉擁有超過200個國際發明專利，以及多年布局在高效率鋰鐵電池的UPS不斷電系統所累積的領先技術與經驗，不僅進入電動車（EV）產業領域，以輕型電動車及電動車高速充電站為發展主軸，成功獲得利基型包括拖板車、高爾夫球車、堆高機等客戶合作訂單。

長園科表示，公司的鋰鐵電池是運用氧化鋰鐵磷正極材料（LFPO，Lithium Ferrous Phosphorous Oxide）所製作生產，相較同等級能量密度的一般鉛酸電池，充電速度快80％以上，放電深度超過90％能力，充放循環約3,000次、至少10倍鉛酸電池循環壽命的能耐，且重量減輕70％、更安全、無毒氣等的優勢，可100％在台灣本地，針對客戶使用需求及方法，客製化調整電池系統設計，是深獲主要半導體產業客戶高度認可與信賴的重要關鍵。

展望未來，長園科對整體營運邁向正成長深具信心，從公司2022年9月合併營收年增率8.05倍，以及今年前三季合併營收已超越2021年全年營收逾1.24倍，可見此一態勢明確，以目前在手訂單來看，隨著主要半導體產業客戶的汰換裝機如預期進度推展，將有助公司未來整體營運保持良好的成長動能。