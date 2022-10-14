美女律師李怡貞平時在社群分享日常之外，向來關注時事議題的她，也會發表獨特見解，稍早突然在臉書發文透露「正在跟配偶談離婚」，導火線竟是一隻蟑螂，超傻眼的理由引起網友熱議。

李怡貞稍早在臉書透露「目前我跟配偶正在談離婚」，語氣聽起來似乎對另一半已經忍無可忍，接著表示導火線是「一隻蟑螂」，讓眾多網友感到相當疑惑，她接著解釋蟑螂是老公從外面帶回來，非但不處理甚至還進行餵食，她強調自己雖然不怕蟑螂，但不想為了處理牠而弄髒手，如今這隻蟑螂非但在家裡出沒，還越養越肥，讓她難掩怒火嗆聲：「目前我跟配偶正在談離婚」。

對此，網友紛紛留言：「要讓對方忍受不了而主動提離婚的方法：養小強」、「配偶是準備帶著蟑蟑淨身出戶嗎」、「我想知道法官會用那條法律來判離，只要成功了李律師就離彭太太地位跨進一大步」、「離婚談成前你們可能會跟蟑螂好幾代同堂」、「直接把配偶和蟑螂關在一起，看看他能撐幾天」，隨後，李怡貞無奈表示：「恭喜配偶終於如願以償，好好跟蟑螂共存吧，要養幾隻就去養幾隻」。