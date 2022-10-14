近日有網友在推特爆出女團Kep1er成員金多娟與男團Ciipher成員Won疑似交往，兩人在官方社群平台上PO出多張穿著和拍攝地點相似的照片。對此，所屬經紀公司做出回應表示：「難以確認真相。」

昨（13日），女團Kep1er帶著新歌〈We Fresh〉回歸。誰料有韓媒報導成員金多娟與男團Ciipher成員Won交往中。據報導指出，在12日有推特網友發布兩人在社群平台的多張照片，照片中可見兩人的穿搭、拍攝地點，手機配件等等有著諸多相似之處，在網上掀起熱議。

推特有網友爆出兩人在社群平台的照片中，可見拍攝背景相似、手機殼也疑似情侶款。（圖／翻攝自推特）

此外，在韓網論壇《theqoo》中也有網友爆出Won曾在Bubble（粉絲付費聊天平台）中，回應粉絲要求PO出男友照。然而卻被眼尖的網友發現金多娟也在Kep1er的官方推特上曬出相似照片，遭粉絲懷疑「假裝給粉絲發男友照、其實發的是真女友幫忙拍的照片」，令粉絲相當心寒。

對此，雙方的經紀公司分別回應表示「很難回應，因為這是私事」、「在事實核查方面，很難確認，因為這是私人生活的一部分」，兩者都採取同樣的立場。但這番模糊不清的回應卻讓粉絲無法接受，紛紛留言「為他們的Bubble花錢的粉絲也太可憐了」、「不是說不能戀愛，但在事業上升期戀愛，是完全不考慮隊友嗎」、「不是出道不久嗎」、「藝人戀愛是私生活，但這麼明顯是沒考慮過粉絲的感受吧」、「請尊重粉絲。」