第19號颱風「桑卡」生成，原本位在南沙島海面的熱帶性低氣壓，在今（14日）14時發展為輕度颱風，路徑預測朝西北轉西北西方向往越南移動，對台灣無直接影響。

氣象局發陸上強風警報，東北風明顯偏強，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

明（15日）桃園至嘉義、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風；基隆北海岸及東北部、東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域有較大風浪。