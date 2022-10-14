中市警五分局日前接獲報案，機車車主將愛車停於騎樓遭撞受損，肇事者未報案逕自離去，經警方細心追查，比對8組監視器才成功尋獲。（中市警五分局提供／潘虹恩台中報導）

台中25歲鄭男2日傍晚將機車停放於崇德路2段的騎樓，3日出門牽車時卻發現車身損傷，進而至中市警五分局報案，警方獲報後著手調查，調閱監視器時發現警方監視器與店家監視器時間竟落差2小時，透過一步步比對，終於在7日尋獲47歲肇逃者廖男。

中市警五分局交通分隊警員許朝翔3日接獲1起交通肇逃事故，肇事者撞到機車後未報案，亦未留聯絡方式逕自離去，直到遭撞車主鄭男發現車身有所損傷於是報案處理；許員了解後著手進行調查，先請附近店家協助調閱監視器，發現1名駕駛在騎樓騎車，左側車身碰撞鄭男機車的前車頭，造成車輛向左倒地，而肇事駕駛將車輛牽起後就離開現場。

許員透過監視器知道肇逃者特徵為紫色安全帽及白色機車，但卻無拍攝到車牌號碼，未料下載警方監視器影像時，發現與店家監視器有時間差，再度回現場確認，時間竟落差近2小時；為確認正確時間，許員於30公尺外找到大樓監視器，雖拍攝到肇事者卻仍無車牌號碼畫面。

經許員逐一比對周遭監視器，除確認後續行走路線，還回推肇事者在肇事地點前的路線，前後比對了8組路口監視影像，成功調到肇事機車車牌號碼，並於7日連絡車主47歲廖男說明；廖男承認他是肇事駕駛，並解釋當下有將倒地車輛牽起，感覺車輛沒事就離開了，所以未依流程處理。

警方通知報案人鄭男已追查肇事者到案時，鄭男表示，本以為監視器時間誤差甚大且特徵不明顯不抱希望，想不到警方細心且專業完成追查，非常感謝警方的用心。

中市警五分局分局長林沐弘呼籲民眾，不論駕駛何種車輛，請務必小心駕駛，萬一發生車禍碰撞不要心存僥倖，留於現場釐清肇事責任，共同維護道路交通安全秩序與順暢。