房市上仍有許多黑心仲介利用消費者的信任感，透過隱瞞實價登錄資訊的方式，讓消費者以不合理的高價購買或是賤賣房屋，並從中獲利。永慶房屋朱耆成經紀人的客戶就曾經遇過黑心房仲隱瞞行情的狀況，所幸朱耆成提供「誠實房價報告書」，才幫助客戶識破黑心房仲的惡行。

永慶房屋朱耆成在台北市中山區服務時，他發現自己長期經營的社區有房屋出售，但是屋主的開價比市場行情來得低出許多。本著服務的精神，他遂找時間上門拜訪屋主，詢問有沒有服務的機會，也想藉此了解屋主開低價的原因。

黑心房仲隱瞞高價成交行情 屋主險虧200萬

聯繫上屋主後，屋主向朱耆成表示，自己因為購入新屋的關係，所以希望把這裡的房子賣掉。委託的房仲跟他分析，鄰近區域的類似房屋平均單價大概坐落在60-64萬元之間，因此建議以單價62萬元，乘上房屋32.5坪的坪數，加上車位150萬元，總價以2160萬元出售。

朱耆成聽完屋主的說明後，向屋主說這跟他認知的價格差距非常大。他曾經經手過幾間同社區的房子，平均單價大多落在65-68萬元之間，乘上相同的房屋坪數和車位價格，總價大概落在2260至2360萬元之間，開價2160萬元的價格實在太低了。

屋主表示，能夠賣到高價當然很好，但是朱耆成有什麼資訊能夠證明房子有這種價值？朱耆成拿出「誠實房價報告書」向屋主說明，根據實價登錄資料，這戶社區中不乏有以66萬、69萬元單價成交的紀錄，證明屋主的房屋確實有這個行情。

抓包黑心房仲 辯稱系統抓錯了！

屋主看過之後，拿出其他房仲業者提供的實價登錄一比對，發現該名房仲業者提供的資料中，只有平均成交單價65萬元的紀錄，其他朱耆成提到的成交資訊通通沒有。這讓屋主怒不可遏，立刻打電話質問該名房仲，何以他提供的實價登錄資訊少了那麼多紀錄，結果該名房仲卻辯稱是系統抓錯了。

對該名房仲已喪失信任的屋主，便委託朱耆成協助賣屋。在永慶房屋團隊聯賣的服務下，短短一個月內就找到適合客戶，最後以超過2360萬元的價格幫屋主成功售出。屋主表示，幸好當初永慶房屋有上門詢問並了解行情，不然他恐怕已經損失200萬元了。

選擇誠實房仲對消費者最有保障

朱耆成表示，房屋買賣涉及重大金額，民眾一定要慎重行事，才能保障自己的權益。不管是賣屋還是買屋，都需要多詢問各家房仲業者、比較房仲業者提供的資訊是否完整無缺漏，再選擇誠實的房仲業者為自己服務，對自己才有保障。

永慶房屋為保障消費者權益，推出多項誠實服務，包括提供完整成交行情資訊的「誠實房價報告書」；更領先同業推出「真房價保證」，如果永慶房屋經紀人未落實相關的誠實服務，最高賠償賣方4倍服務費、買方最高400萬元，迄今仍是市場上唯一提供相關服務的房仲業者。朱耆成表示，永慶房屋會持續以「先誠實再成交」的精神，捍衛每一位消費者購售屋的權益。