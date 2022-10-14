社會局長張錦麗和板信商業銀行總經理方嘉男一起幫忙打包。（新北市社會局提供）

每份愛兒包含有奶瓶、尿布、濕紙巾、奶嘴、母嬰營養品等17項育兒物品。（新北市社會局提供）

板信商業銀行企業志工合力打包500份愛兒包。（新北市社會局提供）

新北市政府社會局和善牧基金會培家中心合作成立「新北市小爸媽個管中心」，提供小爸媽愛兒包，今年邁入第3年，迄今已累計卡多摩嬰童館等20家廠商愛心捐贈各項物品，總共捐出900份愛兒包，板信企業志工也持續3年合作分裝愛兒包，合力協助小爸媽解決困境。

卡多摩等廠商響應新北市愛兒包計畫，前2年已捐出600份愛兒包，今年卡多摩嬰童館再度號召協力廠商捐出育兒用品，板信商業銀行總經理方嘉男並率領27位企業志工，合力打包500份愛兒包，每份含奶瓶、尿布、濕紙巾、奶嘴、母嬰營養品等17項育兒物品，市值7500元，其中300份將透過新北市小爸媽個管中心送給小爸媽家庭，200份則送給有參與兒少發展帳戶的低收入戶家庭，幫助小爸媽養育子女。

社會局長張錦麗表示，2020年元月起，新北市委託善牧基金會培家中心成立小爸媽個管中心，發現新北市小爸媽大約7成已婚，3成為則為未婚，必須獨自扶養。在實務上即使已婚的小爸媽，照顧任務仍常落在小媽媽身上。小爸媽常因年齡、家庭、社會經驗及工作等因素，陷入左支右絀的窘境，因此社會局媒合社會資源，幫助小爸媽。

板信商業銀行總經理方嘉男表示，板信已連續3年幫忙打包，同仁都非常開心能為小爸媽盡一分心力，幾天前就開始在群組揪人，頻問什麼時候作業？每位同仁都盡量將愛兒包塞得滿滿的，希望給小爸媽滿滿的愛。

社會局表示，卡多摩嬰童館及響應廠商3年來共捐出1100份愛兒包，板信企業志工也全力動員，持續3年幫忙分裝打包，由新北市小爸媽個管中心除協助發送，並會透過專業社工團隊全程陪伴和服務，協助小爸媽走出困境，迎向新生活。