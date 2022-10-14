台中銀(2812)配合新南向政策力挺海外台商，透過提供營運所需資金協助企業度過新冠肺炎疫情衝擊，在「110年度績優金融機構頒獎典禮」獲2大獎肯定。展望後市，該行除持續新南向布局外，亦規畫收購美國大陸銀行建立灘頭堡，朝發展全球化金融版圖邁進。

台中銀成立69年以來始終與企業維持緊密服務夥伴關係，近年配合政府「新南向政策」、2018年成立馬來西亞納閩分行及吉隆坡行銷服務處後，基於加強服務當地台商及滿足融資需求，繼續海外布局腳步，分別於西馬的檳城及東馬的亞庇成立首家台資銀行據點。

同時，台中銀去年5月順利獲金管會同意申設越南胡志明市代表人辦事處，目前正加緊腳步籌備，成立後不但助益掌握當地金融資訊及潛在商機，更是台中銀在中南半島布局的重要里程，未來可望串聯馬來西亞各處據點，為台商前進東南亞提供完善金融服務平台。

台中銀在2020年全球新冠肺炎疫情延燒時，持續配合新南向政策、因應全球經貿趨勢變化，協助台商在新南向國家拓展海外事業，透過海外信保基金融資保證機制力挺海外台商提供營運所需資金，協助企業度過疫情衝擊。

金管會、僑委會及海外信保基金日前舉辦「110年度績優金融機構頒獎典禮」，表揚積極推動海外信保機制、協助海外台商拓展業務的銀行。台中銀經海外信保基金評審後，榮獲年度「新南向國家送保融資金額成長優等獎」及「COVID-19專案送保優等獎」2大獎肯定。

展望後市，台中銀鑒於疫情影響、中美貿易紛爭及區域政經衝突，在兼顧租稅優惠及貼近市場考量下，台商新東進趨勢成形，未來除持續既定新南向布局策略外，為掌握台商赴美投資的服務商機，董事會10月1日通過將收購American Continental Bancorp全數股權。

台中銀規畫透過新設子公司與American Continental Bancorp進行反三角合併，取得總行位於美國加州的美國大陸銀行（American Continental Bank）。待經兩國金融監理主管機關同意核准，並依雙方合意條件完成交易後，將在美國本土建立灘頭堡，朝發展全球化金融版圖邁進。