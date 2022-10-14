林男指控妻與男網友小陳外遇，在通話訊息互稱「老公」、「老婆」，男傳「老公晚上在抱抱你親親你喔」等曖昧訊息、妻傳給裸露照片，兩人趁他出差在家發生性關係，導致他遭受極大精神痛苦，曾企圖自傷，林向小陳提起民事求償，小陳否認偷情，法官認定已逾越男女正常交往分際，判賠10萬元，可上訴。

林男指控，他與妻在2018年8月結婚，夫妻感情原本融洽，妻自去年6月底開始冷淡，他發現妻的男網友小陳在手機遊戲送曖昧禮物，妻在同年7月10日晚間離家至凌晨未歸，他外出尋找在小陳家門口發現妻的車及鞋子，才找到人。

林男說，妻外遇讓他痛苦萬分，當天即企圖自傷，經精神科診斷有焦慮及憂鬱症狀，但兩人不但持續連繫，甚至在通話訊息互稱「老公」、「老婆」，妻還傳給裸露照，小陳趁他出差到家裡過夜發生性關係。

小陳否認與林妻發生過性交行為，質疑林男自傷真實性，並辯稱，林妻在2021年8月17日「主動」傳多張裸露照給他後，林男即上門要求交出手機對話紀錄，辯稱遭設局「仙人跳」。

小陳說，因林妻告知已離婚，才會跟她發展成「網公」、「網婆」關係，並指控林男脅迫他交出手機，非法取得對話記錄及影像等，不具證據能力。

法官以小陳並未提出林男不法取得通訊記錄證據，勘驗內容有「老公晚上在抱抱你親親你喔」、「老想老婆自由自在」、「色」、「只對老婆啊」、「老公我的胸部快痛死了」等親暱對話，及傳裸露照片等行為，已逾越男女正常社交範圍，侵害配偶關係法益。

法官以林妻與小陳對話提及「我覺得他怪怪的」，「他把他IG登出了」，「上次自傷，然後我進去刪文，有把他密碼改掉」等語，認定林男確實因妻不倫之情深受打擊，並有傷害自身行為，受非財產損害，判小陳賠償10萬元。

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