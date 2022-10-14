這座超大型扭蛋機台，希望讓「蔥油餅街」更具豐富及話題性。（花蓮市公所提供）

花蓮市公所斜對面復興街，因蔥油餅小吃美食聞名，被稱「蔥油餅街」，假日時刻遊客絡繹不絕。市公所委託專家設計打造裝置藝術，就在復興街與正義街，設置了一座大型扭蛋機，粉紅色機台很亮眼，希望街頭更具豐富與話題性，成為排隊美食及網紅打卡新景點。

籌備數月的扭蛋機今正式座落在蔥油餅街，市長魏嘉賢今上午到場確認設置的位置，並指示廠商將扭蛋機就定位。粉紅色機台搭配兩隻卡通玩偶，仿真的投幣口以及轉扭，視窗裡排列著不同色澤的扭蛋，讓人內心充滿童年雀躍，也有著想要投幣扭蛋的衝動。

魏嘉賢表示，復興街是市區特色排隊美食，以及網紅打卡的景點路段，無論是人潮或車潮都非常熱鬧。這次特別委託專家設計新的元素，符合新鮮有趣與吸引亮點的裝置藝術，希望讓「蔥油餅街」更具豐富及話題性。

他也提醒，這座機台僅屬觀賞及拍照打卡，希望大家可以愛護它，千萬不要破壞它，也會持續在適當地點規劃適合裝置藝術，為花蓮市營造更多的打卡景點。

花蓮市陸續在舊鐵道文化商圈徒步區設置高人氣Duncan（當肯）裝置藝術，之後又在市區大禹街完成高達5公尺的手機框景，配上當肯人像攀爬造型，吸引不少民眾打卡調皮拍照。