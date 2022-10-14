今年機器人賽事項目有水上龍舟機器人。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦今出席2022國際新創機器人節，歡迎各地選手明、後天到場競賽並參與抽獎。（陳夢茹攝）

2022國際新創機器人節邁入第5屆，今舉行開幕記者會，今年賽事類別眾多，包含競速競技、球類競賽、水上爭霸、物理創意挑戰賽及機器人產業挑戰賽，號召多達1500支隊伍參賽，競賽項目總計有32項、70組賽程，賽事將於15、16日盛大辦理，許多企業為鼓勵學子投入機器人產業，贊助提供不少獎項，最大獎則是華航不限里程機票1張，歡迎各地選手來競賽並參與抽獎。

市長鄭文燦說，桃園2018年初次舉辦機器人節活動，參與人數就有13萬人次，2019年接續辦理，參與人數超越前1年來到20萬人次，2020年、2021年受疫情影響而縮小規模辦理，今年適逢國境剛解封，號召多達1500支隊伍參與競賽，讓青創業者、學校及科研單位有個可以相互交流的舞台。

鄭文燦指出，今年機器人賽事項目有立體賽道自駕車創客賽、視覺辨識無人車關卡挑戰賽、水上龍舟機器人、刺激精彩的相撲機器人，而臺灣師範大學雙足機器人競賽系列項目更推出人型機器人馬拉松、保齡球以及投籃共3項競賽。

鄭文燦說，不僅如此還打造全新AGV無人搬運車任務挑戰競賽，雲林科技大學推出送餐機器人及自動倉儲機器人競賽，從產學合作角度，整合台灣機器人產學能量，讓孩子接觸學習AI、機電整合技術等創新教育。此外，現場還有主打親子共學，深受家長及孩子喜愛的「萬人工作坊」，推出多種優質DIY活動，邀民眾體驗做中學的樂趣。

鄭文燦另提到，市內目前有32家觀光工廠，堪為全台的領航者，其中祥儀機器人夢工廠更曾榮獲經濟部認證的「國際亮點觀光工廠」，歡迎民眾在疫後多至觀光工廠參觀，體驗在地、多樣化的產業。