網紅廖老大創立手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大」，在新竹縣市就有6間分店，其中某間店才開幕約2個月，就在網路上釋出頂讓的訊息，原因竟是老闆想要去「逐夢」，讓網友驚呼，「太快了吧，還來不及買！」

一名加盟店人員13日在臉書社團「新竹大小事」貼出店面頂讓資訊，表示老闆決定放下工作追逐夢想，希望能找到有緣人，接下店面和相關硬體設備，並強調不包含商標及技術，頂讓金為45萬元。

加盟店主尋找有緣人接手店面，開出45萬元的價格頂讓硬體設備。（圖／翻攝自新竹大小事）

這則貼文曝光後，不少在地人表示，這間加盟店似乎還有開一家「清心福全」，紛紛留言，「敢開在清心旁邊的阿娘喂。真的是很敢」、「這黃色的背景，應該就是它了」、「這配色有種熟悉的感覺…」。

除此之外，也有網友大嘆可惜，透露這間店才開業約2個多月，沒想到老闆這麼快就決定收攤，「太快了吧！我都還沒去買欸」、「好可惜，女店員蠻正的說」、「還沒揪團去喝就關了，可惜」、「開幕誌慶的花盆都還沒收，店就先收了QQ」。