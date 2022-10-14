國防部接獲舉報，陸軍步訓部作發室上校主任向德恩疑似涉及國安法事件，經過調查後，9月底遭到檢調帶離營區，檢方複訊後依貪污、國安法等罪向法院聲押獲准，目前已進入司法偵審程序。步訓部政戰主任蔣祿宏表示，向上校已被檢方帶走調查，本部不予評論，也透漏向上校平時工作正常無異狀，一切交給司法處理。

國防部接獲檢舉後長期佈線，在9月底時，跳過軍事安全總隊，直接責成保防安全處會同調查局國安站人員，在高檢署指揮下，從北部南下，直入陸軍步訓部營區帶走向男，經檢方向法院聲請羈押後，向男已遭羈押禁見。

據了解，這起案件疑似牽連相當廣闊，國防部相當嚴謹，甚至跳過軍事安全總隊，透過檢察總長只交辦給高檢署，並由保防安全處直接與調查局國安處合作由台北派人直接南下搜索。

檢方回應，向姓被告已經法院羈押禁見，由於案件尚在偵查中，目前本署不便多作回應或說明。

步訓部政戰主任蔣祿宏表示，向上校平時工作表現很正常，沒有察覺到任何異狀，目前已進入司法調查階段，本部不做處置與介入，也不予評論。