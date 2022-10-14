彰銀(2801)為邁向淨零目標、響應政府綠色金融行動方案與2050淨零排放政策，攜手面板大廠友達(2409)合作綠色存款10億元及綠色授信20億元業務，共同響應綠色金融，以具體行動朝永續發展目標邁進。

彰銀表示，綠色存款為募集企業客戶定存及具綠色題材的數存，運用於再生能源及能源科技發展、能源使用效率提升及節約、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等類別。綠色授信則協助友達綠色轉型，推動再生能源太陽能案場所需支出。

友達長期致力排碳減廢，曾獲「台灣循環經濟獎」、「國家企業環保獎」及「亞太永續行動獎」，且連12年入選道瓊世界永續指數成分股。今年宣布成為全球再生能源倡議組織RE100會員，為全球首家承諾於2050年全面使用再生能源的顯示器製造業者。

彰銀長期以來關注社會脈動，致力履行企業社會責任，持續推動公司治理、發展永續環境、維護社會公益等貫徹永續經營理念，並呼應國發會將綠色金融列為「十二項關鍵戰略」之一，擘畫科學減碳、盡職投資、責任授信、普惠金融等4大永續願景。

彰銀表示，該行以綠色金融作為實踐淨零的策略主軸，期許透過綠色存款，持續引導社會資金投入永續發展，支持融資企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮，以金融業角色戮力踐行環境永續。