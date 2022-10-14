為協助勞工在遭遇職業災害後維持基本生活與及早康復，今年5月1日上路之勞工職業災害保險及保護法（下稱災保法），除持續提供職業災害勞工器具補助外，另增加補助面向、輔助器具項目，並提升每年補助額度及部分項目之最高補助金額。 勞動部表示，災保法施行前係以職業災害勞工保護法(下稱職保法)補助職災勞工購買輔助器具，表列項目為105項，每人每年可補助4項，上限為6萬元；災保法施行後，為加強照顧職災勞工，項目增為116項，每人每年補助4項，上限提高為10萬元，除調高如特製輪椅、背架、髖部或膝部支架等項目之最高補助金額外，特別新增義齒項目。

舉例來說，張小姐今年6月份下班途中發生嚴重車禍，造成四肢癱瘓、多處骨折等嚴重外傷，經過醫師診治，評估其目前無法自主行動、仍需專人照料及持續復健，需要使用特製輪椅、彈性衣、矽膠片。其中特製輪椅補助上限，職保法為1萬5,000元，災保法調高至2萬5,000元，災保法施行後張小姐除了每年有10萬元的補助上限，所能請領的特製輪椅最高補助金額，亦比施行前的職保法增加1萬元。 勞動部進一步說明，災保法對於職災勞工個人補助的器具面向，除提供表列輔助器具項目之補助外，如職災勞工所遺存之身體狀況，表列項目無法符合其需求時，可透過專業評估提供專案補助。另外，顧及部分職災勞工短期的輔具需求，為減輕因購買輔具造成的經濟壓力，並兼顧輔具資源使用效益，亦有提供租賃之補助。