給你滿滿的幾米！中華郵政公司下周四（20日）發售「幸福郵你」系列商品，包括絲巾、帆布書包、提袋、吸水杯墊等，都可見到國際知名繪本作家幾米作品，送禮自用兩相宜。

中華郵政表示，「幸福郵你」系列商品是以幾米「感恩郵票小全張—向防疫人員致敬」為發想主軸，其中絲巾是選用幾米繪本的小黃花插畫，在大片黃色系面積中展現小女孩與狐狸間的小幸運，適合休閒或正式場合，每組880元。

帆布書包有兩款，信箱款是斜背郵差包，採用幾米繪本「等待一封信」插畫，使用12N環保帆布材質，掀蓋設計、強力磁扣，完整包覆書包。感恩款是大容量立體包，採用感恩郵票小全張圖樣，使用14N環保帆布材質，袋口是按壓式鈕扣，還有置物小袋。帆布書包每個600元。

提袋都是使用12N環保帆布材質，也有兩款。感恩款是大容量T形袋托特包，採用感恩郵票小全張圖樣，袋面寬敞，袋口是強力磁鐵吸扣，手感舒適，便捷耐用又省力。花朵款是精巧可愛T形袋拉鏈收納包，選用小黃花插畫，袋口處是拉鏈設計，內含小收納袋。提袋每個300元。

另有一款限量版提袋，是T形袋托特包，也是12N環保帆布材質，袋口是強力磁鐵吸扣，每個300元。本商品發售日上午9時起，僅限於集郵電子商城販售。

此外還有吸水杯墊方形、圓形等2款，圖案分別選用花朵與小女孩插畫，每個100元。

欲洽購者請至全國各地郵局、郵政博物館或至中華郵政集郵電子商城（https：／／stamp.post.gov.tw）訂購。