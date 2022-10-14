小薰頻抱怨老公不安分，范瑞君聽來像是在炫耀。（東森提供）

老婆怨他自私，莊凱勛無奈「只想證明自己還活著」。（東森提供）

改編自《失去心跳的勇氣》作者黃健予（毛哥）的真實故事《額外旅程》，本週播出精彩最終回，莊凱勛在舉辦演講後，覺得人生充滿意義，開始籌劃下一場的內容。小薰向范瑞君抱怨莊凱勛的不安分，她卻直言：「就當我小氣吧，但我覺得你說的話，聽起來像是在炫耀！」，想哭卻不能哭的神情令觀眾動容，小薰也表示「瑞君姊真的是演技派，我很怕自己會毀了這場戲！」。

范瑞君飾演的「淑珍」與小薰同為病患家屬，兩人起初在病房外相遇，相互打氣成為彼此的支柱，看著莊凱勛幸運排到心臟，范瑞君真心替他們一家高興，卻得繼續苦等配對成功的機會，外表看似堅強內心卻失落無助。

戲裡范瑞君的老公病危，小薰趕來陪伴，她情緒潰堤淚訴：「我在等一個我不認識的人趕快死掉，然後讓我老公可以活下來，我覺得我自己真的好恐怖喔！」，也因為范瑞君這番話，小薰決定放手讓莊凱勛盡情把握，這得來不易的第二人生。范瑞君詮釋為老公等待心臟時內心壓抑、在小薰面前仍得堅強，在情感與角色轉換上，著實令人不捨與動人，莊凱勛讚賞：「每次看著姊的表演與氣場都震撼到雞皮疙瘩滿身，也是本劇我的第一滴眼淚啊！」。

劇中莊凱勛出門意外撞傷頭被小薰問責，豈料竟招認「偶爾會自己外出」，小薰不聽解釋怒斥「都是理由，誰知道你會做出什麼可怕的事情，你真的很自私！」，莊凱勛認為自己不能貪圖家裡的安全感，「如果不做這些事情，我怎麼感覺自己還活著？」，但對小薰而言，莊凱勛曾動念尋短，真正需要的是他給的安全感，「這是我愛你的方式，不說破但我陪你一起度過。」。

導演朱峰回憶《額外旅程》拍攝過程，雖然當時疫情趨緩，但有些在醫院的場景，到了當天還不確定是否能拍，「當時全台灣的醫院幾乎都拒絕出借，畢竟醫院收治確診病患會整個封起來，前後換了三間醫院才借到。」。此外在醫療棚拍攝時，也必須把全套器材包括葉克膜借來，劇中與醫療有關的畫面，都請真正的醫療團隊負責，「像莊凱勛身上那一刀就是醫生開的，我不想讓演員演假的。」，笑言擔心拍器捐的戲被罵，就交給專業的醫生執行。

《額外旅程》精彩最終回，本週日（16日）晚間9點在東森戲劇台首播。