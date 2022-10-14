新北市交通局今指出，新莊區中正路與建國一路、大觀街等2處路口，將自明（15）日起開放機車可直接左轉，提醒要直接左轉的機車騎士提前行駛內側車道並依序續行；慢速機車與自行車則仍可行駛至待轉區待轉，交通局將持續觀察車流交通狀況，滾動式檢討調整。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，新北市機車數量達224萬輛高居全國之冠，交通局致力機車友善環境改造，針對全市單向2車道路段，除特殊路段外，已全面取消內側車道禁行機車，開放61處路口機車免兩段式左轉；同時設置44處機慢車左轉專用道藍色鋪面，提升駕駛人辨識以區隔車輛分道行駛，並於11座橋梁機車道開設緊急通行缺口，有效縮短事故排除時間，提供機車族安全友善的交通環境。

林昭賢指出，新莊區中正路沿線多為2車道路段，內側車道無禁行機車管制，因中正路左轉建國一路及大觀街的機車數量大，機車待轉區在尖峰時段往往擠滿機車，甚至溢滿，交通局考量待轉區已無擴大空間，且內側設有左轉專用車道及專用時相，經評估後決定開放機車可直接左轉，以維護待轉機車及直行車流安全。

交通局在路口前方增設車道預告標誌，以及機車可直接左轉標誌，並配合預告標誌提醒機車騎士提前分流；特別提醒要直接左轉的機車騎士請提前行駛內側車道，並依序前進，如果未利用左轉車道而直接就違規由中、外側車道橫切逕行左轉，警方可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第4款處600元以上1800元以下罰鍰。