彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路濱二路14日正式通車，直通白色海豚屋，到芳苑海空步道也能一氣呵成。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路濱二路14日正式通車，直通白色海豚屋，到芳苑海空步道也能一氣呵成。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路濱二路14日正式通車，彰化縣長王惠美扶老攜幼走一程。（吳敏菁攝）

彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路濱二路14日正式通車，彰化縣長王惠美扶老攜幼走一程。（吳敏菁攝）

彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路濱二路14日正式通車，彰化縣長王惠美扶老攜幼走一程。（吳敏菁攝）

彰化濱海工業區開發工程二號聯絡道路「濱二路」14日正式通車，打通從福安宮到白色海豚屋、芳苑海空步道的交通，連接鹿港文化老街、海牛採蚵等深度文化，濱海景點也得以點線面加以串聯，濱二路更預留14公尺行人徒步區，未來使用更多元，再造伸港觀光新軸線。

彰化縣長王惠美表示，這工程的工期歷經3年，但早在擔任立委就極力爭取，因台17線銜接台61快速道路分別有濱一路、濱二路，伸港沒商圈，希望透過濱二路改善工程帶動人氣，未來福安宮能直通到白色海豚屋，到芳苑海空步道等濱海景點，也能「一氣呵成」。

工務處表示，因原物料價格上漲，總經費從原先約2億8000萬元，提升到3億1065萬元，起台17線省道，往西銜接台61快速道路，往北可通往台中港，往南更可藉道台61乙號銜接國道3號和美交流道，全長約2公里。

經濟部工業局副局長楊志清表示，彰濱工業區濱二路由中央與地方共同合作，全長為2公里，路寬為40公尺，中間也特別預留14公尺的行人徒步區，讓未來觀光及使用方式更加多元，等待兩側人行道的樹木成長後，整體使用會有更大效益

。

伸港鄉代理鄉長黃文騰、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司表示，濱二路串聯台17線及台61線快速道路，紓解彰濱廠商交通，且彰濱工業區綠色能源佔地極大，有浮動式太陽能系統，也有離岸風電，未來定會吸引更多人潮，濱二路最大特色是闢建了人行徒步區，銜接在地的福安宮，不管是廟會或市集，能為地方帶來商機，多了休閒好去處。