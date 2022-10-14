中鋼（2002）14日開出11月份內銷盤價，包括熱軋一般料等六大項鋼品，全面開平盤。中鋼表示，該公司11月份盤價，續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全面以平盤開出並搭配多元配套行銷方案，以強化下游產業競爭力積極接單，有效加速去化庫存，掌握鋼市復甦商機，迎接下一波向上成長軌道。

中鋼14日召開11月份內銷鋼品盤價會議，會中決議，國際通膨居高不下，Fed銜各國央行加大貨幣緊縮力道，美元強勢升值導致亞洲與新興市場貨幣重貶，國際大宗物資報價競爭嚴峻。近來俄烏戰爭再次升溫，OPEC＋宣布自今年11月起大幅減產（200萬桶／日），引發市場擔憂國際油價再次上漲對全球經濟帶來的不確定性。IMF最新預測今年全球GDP成長率為3.2％，明年經濟成長率受歐美經濟成長趨緩影響，下修至2.7％。即便如此，中國大陸二十大會議後預計推出多項振興經濟政策，加上台日韓等相繼邊境解封，加速各國經濟與社會活動回歸正軌，有利活化國際貿易動能。

供給端方面，歐洲能源價格飆漲迫使當地鋼廠減產甚至停工，歐盟限制俄羅斯扁鋼胚等半成品進口，加劇當地鋼鐵供給短缺。印度AM／NS鋼廠高爐持續檢修，導致扁鋼胚供應不足；韓國POSCO浦項廠受風災影響尚未完全復工；中國大陸至年底維持「平控政策」，調控粗鋼產量不高於去年水準，全球鋼材供給呈現緊縮，有利帶動國際鋼價加速回穩。需求端方面，中國大陸續行貨幣寬鬆政策，二十大會議後勢必加大力道於向穩增長措施，美國期中選舉之後也預期推出一系列配套之財政措施，降低升息對實體經濟之衝擊，進一步帶動用鋼需求動能。

報價方面，國際天然氣供應吃緊，隨著燃煤價格同步高漲，近兩個月來澳洲出口煉焦煤價格大漲超過三成，加上各國貨幣競貶，各國鋼廠原料進口成本壓力攀升。因應煉鋼成本上升，韓國與印度鋼廠陸續提漲國內各項鋼品售價，歐洲當地鋼品進口行情亦出現止跌回升態勢。中國大陸鋼品社會庫存位處低檔，加上寶武、鞍本鋼廠十一月盤價皆以平高盤開出，平板類產品每公噸調漲0～100人民幣（0～14美元），奠定國際鋼價築底回穩格局。

全球經濟不確定性雖仍未消弭，然高煉鋼成本支撐國際鋼價築底態勢顯現，下游庫存亦調節接近合理水位，中鋼公司因應國際鋼市波動及供需狀況，已適度調節產銷。該公司11月份盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，全面以平盤開出並搭配多元配套行銷方案，以強化下游產業競爭力積極接單，有效加速去化庫存，掌握鋼市復甦商機，迎接下一波向上成長軌道。