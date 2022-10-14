桃園因在地獨有埤塘文化而有著千塘之鄉的美名，為持續推廣八德區埤塘友善生態與休憩旅遊，桃園市觀光旅遊局以「遊埤塘」、「騎鐵馬」、「逛古蹟」為主題推出系列推廣活動，這周末將於八德區大湳公園、高城埤塘生態公園及中大公園舉辦生態導覽、單車市集及走讀活動。

觀旅局表示，這次「111年八德主題旅遊推廣活動-MEET桃CHILL嘿埤」將於15、16日分別在大湳公園、高城埤塘生態公園及中大公園辦理，除了有埤塘生態導覽、單車市集及走讀活動外，更結合區內古蹟三元宮、呂宅著存堂等，帶領民眾體驗八德之美。

觀旅局指出，15日上午10點至12點將在大湳公園舉辦「Bike市集」活動，鼓勵民眾運用周邊Youbike站點參加草地市集活動，現場有規畫街頭藝人表演、闖關遊戲及創意市集。15日下午3點至5點則在高城埤塘公園辦理「CHILL嘿埤」活動，結合時下流行VR實境體驗，親臨實境的眼前風景，另有安排專業的生態導覽員，針對八德區特色埤塘進行導覽解說，採線上及現場報名，共4梯次，每梯次50名。

觀旅局說，16日下午3點至5點則在中大公園周邊舉行「MEET走讀教育」活動，融合區內古蹟三元宮、呂宅著存堂進行古蹟巡禮，讓大小朋友了解當地人文風情及歷史，採線上及現場報名，共4梯次，每梯次50名，此外還有闖關遊戲、街頭藝人表演、餐車及文創市集進駐。

觀旅局提醒，「111年八德主題旅遊推廣」活動不僅規畫3大主題活動，每場活動有著不同主題的活動表演，現場的闖關遊戲只有完成指定關卡者即可兌換好禮，名額有限、贈完為止，邀民眾趁著周末假期攜家帶眷一起來同樂。