新竹縣是全台第2年輕的都市，平均年齡39歲，為加強青年公共參與和溝通機制，新竹縣政府設立青年諮詢委員會，首屆青年諮詢委員卸任在即，縣府希望持續招募各領域的青年領袖，期望各項縣政規畫納入年輕族群的想法，第2屆委員招募開跑，即日起18歲至40歲設籍、就學或就業於新竹縣、關注在地議題的青年，歡迎主動自建、參加遴選。

新竹縣府近年為青年執行各項政策及多元活動，包括街舞比賽、Podcaster徵選、首屆高校盃電競錦標賽、校園社團聯合迎新展演、青年成家活動、青年創新創業計畫、青年創業輔導團、成立首座青年創業基地、青創培育論壇、原民青創圓夢計畫等方針，要讓青年看到新希望，也歡迎青年參與優化政策。

為加強青年公共參與和溝通機制，提供青年參與縣政規畫管道，新竹縣府特別設立青年諮詢委員會，第1屆青諮委員在2年任期中每4個月召開1次正式會議，會中關注議題主要包含大眾運輸、公共自行車YouBike、青年志工、社會青年住宅及學生知能課程等。

教育局長兼青諮會執行秘書楊郡慈說明，本次遴選18歲至40歲的學生或社會青年代表14至20位，在用人唯才的原則下，透過自我推薦方式招募期待為社會服務、能對相關議題作出貢獻的青年，除第1階段書面審查，也安排第2階段的面試簡報。資格不設限設籍於新竹縣，歡迎就讀或就業於竹縣，關心新竹縣的青年朋友加入參與公共事務的行列。

有意參與遴選者，請於11月23日17時前將報名文件送達縣府教育局青年事務科，郵寄以郵戳為憑，並同時完成線上登錄，詳情請至報名網站（網址：http://shorturl.at/eKZ58），最新消息請關注教育局青年事務科臉書粉專。