金融研訓院2022年進行全台大調查，顯示疫情有催升財務危機意識，國人整體支應生活能力改善，應付生活必要支出表示非常容易的比例從12.2％上升至27.3％，但仍有近兩成緊急籌款能力不足，前次調查約有19.5％表示無法在一週內籌到錢，本次略下降至18.8％，金融素養亟待提升，希望從儲蓄、節省開始建立正確理財觀念。

跟兩年前相比，儲蓄超過6個月收入者比例大增7％，然而國人儲蓄情形明顯兩極化，存超多和存不夠的合計比率超過六成，中間族群儲蓄占比弱化程度嚴重。金研院出版中心所長傅清源指出，市面上太多灌輸賺快錢的意識，也導致年輕人失去金錢觀念，大玩財務槓桿甚至被騙去柬埔寨，其實所有財富都是要腳踏實地累積。

國人平均金融風險抵抗力分數由2.77分微幅進步至2.88分，但背後卻隱含著不同族群、世代間兩極化的發展，本來好的更好了，原本弱的卻也更弱，金融研訓院所長林世傑說，該院基於近年來全民金融教育經驗，期許真正的普惠金融應是拉回脫隊的人，讓脫隊者有機會歸隊，這份報告盼各界關注並投入更多資源，藉由提升金融素養，強化民眾金融風險抵抗力。

就金融服務取得情形，疫情雖然冷卻人的交流，卻加溫數位金融，這兩年來，使用「網路銀行」比例大幅增加，無接觸服務盛行，數位金融推廣成效明顯；「投資」則是另一顯著成長的金融行為，顯然媒體宣導相關概念，制度上開放盤中零股交易等，都讓投資熱度居高不下。

「20-29歲的年輕世代」是金融風險抵抗力唯一退步的族群，進一步檢視金融風險抵抗力四個面向，發現年輕世代金融素養下滑嚴重，屬於低落區間的比率更在這兩年之間擴大了百分之十，年輕世代的儲蓄和籌款能力皆低於平均，顯示年輕世代金融教育的急迫性，呼籲金融業者賣理財商品不要急於成交，也要協助金融教育。