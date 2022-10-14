大陸《泉州晚報》14日報導，中國泉州—俄羅斯遠東航線首航暨「沃德菲泉州」輪命名儀式13日上午在晉江圍頭港舉行。滿載著嬰兒紙尿褲、PVC夾網布、鞋底、現代大理石石製品、衛生用品等泉州優勢產品，從圍頭港發往俄羅斯海參崴（符拉迪沃斯托克），預計將在一周後抵港。

泉州是海上絲綢之路起點，也是「一帶一路」重要支點城市和先行區，還是製造業大市，培育了九大千億（人民幣，下同）產業集群，是福建省主要的貨源生成地，先後榮獲大陸國家商貿型物流城市、國家跨境電商綜合試驗區、國家快遞示範城市三大稱號。

「沃德菲泉州」輪是以「泉州」城市命名的國際班輪，此次圍頭港成功首航，意味著泉州—俄羅斯遠東航線的進一步加固。據沃德菲航運（香港）有限公司相關負責人介紹，「沃德菲泉州」輪系載重13477噸565標準貨櫃船型的船舶，從圍頭港直達海參崴只需5-6天，船期雙周班。泉州—海參崴班輪直航快線艙位足、速度快、船期固定。

外貿從業人士表示，受國內外疫情等影響，外貿穩增長形勢複雜嚴峻，圍頭港—俄羅斯的遠東航線開通得十分及時，為泉州企業在「家門口」通關提供便利，降低企業物流成本，提升企業國際競爭力，也能助力泉州地區外貿企業就近便捷「出海」。同時，該航線的開通，有利於暢通外循環通道，完善海陸空立體化口岸體系構建，促進與歐洲、「一帶一路」國家的經貿往來，推動泉州積極融入雙循環發展格局。

泉州市商務局相關負責人表示，「商務部門將全力保障航線常態化運行、航次加密。希望越來越多的航運公司能依託泉州產業集群優勢，將服務延伸到企業，也希望廣大企業能緊抓新通道新機遇，充分挖掘出口潛力，搶占國際市場。」