褒忠鄉馬鳴山五年大科的由來解說。（雲林縣府文化觀光處提供）

國家重要民俗「馬鳴山五年千歲大科」從農曆九月初展開，目前進入高潮，來自全台各地已有數千尊神像齊聚在鎮安宮，今年為掌握北起彰化南至台南多達500個以上聚落參與請王儀式的神轎，特別在每個神轎安裝GPS，提供即時位置與路線。

「五年大科」又稱「五年到」，實際上是相隔4年，它是一個盛大恭迎王爺的豐富多元儀式，包括「請王」、進香、「水邊迎送王」、「三朝清醮」等祭典活動，2019年8月獲文化部指定為國家重要民俗。

褒忠鄉馬鳴山鎮安宮主委章金樹表示，褒忠鄉馬鳴山鎮安宮是國内「五年千歲主」信仰中心「香庄」涵蓋雲、嘉、南及化等縣市近500多個聚落，每逢5年一度大科年，香庄都會來「請王、送王」。

章金樹說，「五年大科」三朝清醮的特色就是邀請眾神齊聚參與醮典，除了分靈的廟宇及香庄的眾神外，全台各地宮廟也會迎請神明到鎮安宮，目前廟內已有數千尊進駐，預計在月底就會達萬尊。

「五年大科」儀式時間長，香庄分布廣闊，廟方與信眾都難以掌握全貌，因此今年特別在神轎裝定位，即時追蹤500庄頭的遶境路線。

章金樹說，外出子弟也返鄉支持信仰文化，為了讓學童了解五年千歲文化，今年特別編輯出版「五年千歲文化資產教材」，最近出版提供國小課程使用。

縣府文觀處指出，縣府及馬鳴山鎮安宮依據文化資產保存法規定，向文化部文化資產局爭取經費補助，執行「壬寅年馬鳴山五年千歲大科調查研究紀錄與教育推廣計畫」，執行內容包含調查紀錄與影音拍攝、教案開發設計、巡迴展覽等。

文觀處長陳璧君表示，馬鳴山五年千歲大科是雲林縣重要的民俗活動，不論元宵吃飯擔或冬季謝平安盛典都是本縣重要的無形文化資產，今年除了政大師生進行記錄，還將有來自日本、馬來西亞的學者參訪。

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮是全台「五年千歲」的開基祖廟，實際是有12尊王爺，因5年才舉行一次大祭典，因此稱「五年千歲」。