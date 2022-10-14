桃園設計庫2023年共釋出7間進駐辦公室、20個固定座位區，今起開放報名進駐。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園設計庫擁有豐富紙類樣本。（青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府青年事務局第4座創業基地「桃園設計庫」位於中壢新明市場6樓，鎖定創意設計青年工作者打造520坪創作空間，提供多項輔導與媒合服務。今起至11月4日開始2023年第一期進駐者招募報名，共釋出7間辦公室與20個固定座位提供個人或創業團隊進駐。

青年局說明，桃園設計庫提供創業輔導資源、商業媒合與設計交流等服務，基地內設有百坪展場、共創交流區、教室、會議室與直播棚等，還有紙類樣本與設計書籍，滿足舉辦活動與商務需求，此外也提供新創公司法律及財務會計諮詢和相關課程，新創公司更能以此為據點申請商業登記。

桃園設計庫2023年共釋出7間進駐辦公室、20個固定座位區，今起開放青年設計師、年輕創作團隊或自由接案者報名進駐，辦公室月租金為5000元、固定座位區1000元，價格親民適合剛起步的設計創業者。其中辦公室招募，經書面審查將篩選出9組，面試後錄取7組，固定座位區則僅需書面審查，預計今年底公告遴選結果。

據統計，去年10月至今，透過桃園設計庫的媒合，進駐者已成功簽署近30件合作案，提高青年設計人才的接案機會和曝光率。

青年局提到，插畫家「蘭芳」針對青年局政策和業務，設計手繪風日曆，透過桃園設計庫媒合，以高效率完成合作；「可比樂比Cuber Lab」工作室也透過媒合會與勵馨基金會接觸，合作為未成年懷孕與未成年父母設計政策資源文宣。

青年局長陳冠穎表示，桃園設計庫營運至今，培育許多青年設計師及團隊，盼為桃園設計能量注入新血，吸引更多設計、創意人才來桃園發展，也持續推動在地設計力，成為產業和地方連結設計人才的橋樑，讓在地人才被更多人看見。