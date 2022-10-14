歌手謝和弦今年宣布要參選中正萬華區議員，未料在選舉前42天，中選會今(14日)在舉行委員會議時，發現他不符合參選規定，將他踢出參選名單，對此，謝和弦老婆莉婭(陳緗妮)表示「會提出訴願書」。

中選會今宣布，謝和弦因毒品危害防制條例，遭判刑4個月，如易科罰金以新台幣1千元折算1日，目前尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人，因此取消他的候選資格。

對此，謝和弦經紀人、老婆莉婭(陳緗妮)也回應：「我們這邊會提出訴願書，是執法流程日期上有一些出入，我們這邊會提交資料說明。」謝和弦上周才成立競選總部，不僅懷孕9個月的孕妻莉婭到場力挺，也有眾多娛樂圈好友現身支持，但本來喊話議員沒選上，就會繼續選立委，沒想到現真的被取消資格。

而稍早謝和弦也在臉書發文，透露雖然心情上受到打擊，但他的初衷已經帶動台灣民眾對大麻合法化的討論，因此他會向中選會提出訴願，若訴願不成，會直接投入2024中正萬華區的立委選戰。