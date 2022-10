亞洲相互協作與信任措施會議(CICA)成員國在阿斯塔納峰會正式通過關於將會議轉型為國際組織,這是一個新的體制發展階段,可將提高亞信會議的地位,將加強亞洲在世界事務中日益增長的作用,並將成員國之間的互動提升到一個新的水平,以下為阿斯塔納宣言全文:

「我們,亞洲相互協作與信任措施會議(亞信)成員國國家元首或政府首腦2022年10月12日至13日在阿斯塔納舉行亞信進程30週年會議,決定將我們合作的未來發展路線圖如下。

1. 我們特此啟動組織結構化、包容性和透明的談判進程,逐步、漸進和基於共識的轉變亞信,邁向成熟的區域性國際組織。

2. 亞信轉型過程將追求以下主要目標:確立我們未來合作的總體領域,加強我們組織互動和制度方面的基礎。

3. 我們也期望我們的組織將為其成員國的狀況、公平、全面和平衡的經濟增長、互聯互通、社會和文化發展做出貢獻。我們將加強我們在組織內的集體工作,以尋求一同解決21世紀共同挑戰的辦法,以建立一個安全和繁榮的地區,並根據《聯合國憲章》尋求和平解決爭端。

4. 我們的組織將在所有成員國感興趣的領域與其他國家、組織和論壇進行互動和合作,目標和原則相同,以加強我們地區邁向以結果為導向和以共識為基礎的多邊合作。

5. 作為轉型過程的第一步,我們決定:(1) 國家元首或政府領袖會議和外交部長會議(部長級會議)今後分別稱為國家領袖峰會(Council of Heads of State or Government)和外交部長理事會(Council of Ministers of Foreign Affairs)。(二)亞信秘書處執行主任將改稱為秘書長。(三)秘書處通過主席團,將會向成員國回報與亞信有關的文件的修改建議,供各理事機構批准。

6. 成員國將確定轉型過程的執行細節,包括成員的資格標準,並為此採取實質有意義的步驟,我們要求亞信主席在2023年提出建議,在亞信秘書長的協助下與會員國密切協商,制定轉型過程中必要措施的路線圖,供會員國審議。

7. 我們祝賀亞信在30年的發展歷程中取得的長足進步,並要求亞信主席向下屆外交部長理事會和國家領袖峰會時提交轉型進度報告。」