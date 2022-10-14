民進黨新北市長參選人林佳龍的募款小物「新北領巾罩」今上線，林佳龍在臉書貼文表示，「領巾罩」的組合，是取自台語「認真跑Jīn-chin Cháu」的諧音，內容包含「鄰家龍 LOGO 口罩」與「鄰家龍涼感領巾」

林佳龍說，推出「新北領巾罩」代表著在推動新北更好的路上，我們努力打拚、勤勉不懈的精神！在選戰最後階段，想邀請大家與他一起攜手認真跑，為故鄉、為下一代，實現新北大翻新！