因為嚴格抗疫限制，旅遊業長久受到壓抑，中國大陸對海外原油需求尚未出現顯著復甦。根據陸媒報導，在10月黃金周期間，飛機的載客量年減42%，同時，利用陸運的中國大陸民眾也年減約30%。

全球最大原油進口國的中國大陸，運輸產業占石油總消耗量約一半左右，不過，在需求不強勁之下，國際油價也面臨價格下修的壓力。雖然外界猜測北京政府可能很快就會鬆綁新冠零容忍政策，但可能性似乎越來越小。

相反地，因為新冠病毒在16日20大召開之前捲土重來，迫使當地又再祭出更多限制，例如，上海已經關閉部分學校以及娛樂場所，讓外界憂心會不會再次全面封鎖。

能源諮詢顧問公司Energy Aspects預估，在今年剩下的時間內，中國大陸對新冠病毒還是採取不退讓的態度，且冬天又是好發期，故有一些下行風險。因此，跟前3個月比起來，中國大陸本季的每日需求成長可能是88萬桶左右。

Energy Aspects認為，如果中國大陸煉油業者把所有出口配額用罄的話，也只會把產能提高一半左右。因為，中國大陸國內消費低迷，加上全球需求又不確定下，這些油商變得更小心謹慎。

調研單位Wood Mackenzie指出，如果20大會議決定要以經濟成長為優先目標，燃料需求可能會反彈，全球油價也會受到影響。中國大陸本季的汽油消耗量預估年增7%，看起來似乎不多，但與上季僅年增2%相比，就明顯多出不少。