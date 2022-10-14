紀曉君為健康因素認真瘦身10公斤。（三合行銷提供）

紀曉君在《誰說媽媽像月亮》飾演張耀仁無厘頭的媽媽「江美恩」，相當討喜。她今自曝幾年前代言的減肥產品，現在卻被不肖業者「借屍還魂」打廣告，她氣噗噗地說：「這是假的，而且我又胖回來了！」

當時紀曉君剛生完小孩發胖到79公斤，代言這項產品減到59公斤，等於瘦掉一個小學生的體重，還曾自豪地說：「現在在等颱風天，要被風吹走」。但這幾天她發現，事隔數年，某家廠商竟然盜用她這廣告招攬生意。

她氣說：「不肖業者！拿我以前減肥成功的廣告推銷商品，不要上當了啦。網路詐騙手法百百種餒，上面(指網友)還有人想了解，不要被騙了啦。」她在拍《誰說媽媽像月亮時》又胖回一個小孩的體重，體重達90公斤，近來因考慮身體健康問題，認真地減了10公斤。

《誰說媽媽像月亮》將播出大結局，紀曉君飾演的江美恩一直反對由張耀仁飾演的兒子安紀魯送爺爺骨灰返大陸落葉歸根，最終她是否會改變心意？高秉涵律師又在事件中扮演了什麼樣的催化劑角色，都是本劇看點。

開心的是，最近有演藝圈人士看了茁劇場《誰說媽媽像月亮》，稱讚紀曉君把個性直來直往的單親媽演的活靈活現，把一個獨自養大兒子的媽都演了出來。祝福她報名明年金鐘獎最佳新人，紀曉君不改樂天個性說：「演了就演了，想那麼多幹嘛啊？」

本周六茁劇場《誰說媽媽像月亮》播出大結局。10月16日本周六晚間9點於MyVideo、公視同步播出，一次播映兩集。隔日中華電信MOD、Hami Video晚間8點上架、台視晚間10點播出、隔週一晚間11點LINE TV播出。