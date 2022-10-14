萬聖節的腳步聲近，飯店邀請民眾來試膽過節，台北六福萬怡酒店即日起至10月31日陸續推出「Fun！萬聖魔幻嘉年華」系列活動，其中更在飯店內打造「驚嚇恐怖房」，餐飲消費滿1500元就可預約體驗驚悚指數爆表的恐怖房，並到女巫房進行塔羅占卜，也能預約每時段限量6人的「惡魔的筵席」，每位1680元+10%就能在恐怖房內享用膽顫魂飛個人套餐，來場驚嚇滿點的浸式用餐體驗。

台北六福萬怡酒店舉辦的「Fun！萬聖魔幻嘉年華」讓民眾即日起就能來體驗萬聖節氣息，10月30日還會舉辦「FUN！萬聖魔幻宴會」，每位1599元+10%，可在大啖萬聖魔幻套餐時，一邊觀賞「愛玩親子藝術」劇團帶來的音樂奇幻話劇、迪士尼《可可夜總會》動畫電影，特別裝扮出席宴會的民眾還能參加「創意變裝比賽」，得票最高的優勝者將獲得價值1.4萬元的豪華客房住宿券大獎，此外還有應景的「萬聖市集」、「魔幻化妝」、「塔羅占卜」等豐富內容，即日起開始售票。

住宿方面則推出「FUN！萬聖住房專案」，雙人入住豪華客房、享翌日早餐及搞怪派對小禮包，還能參加「FUN！萬聖魔幻宴會」或「惡魔的筵席」2選1，並享第3至4人純入住不加價，盡情暢玩萬聖嘉年華，每晚5899元起。