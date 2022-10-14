中國外交部發言人毛寧14日主持例行記者會。有記者提問，近期颶風「茱麗葉」襲擊了多個中南美洲國家，中方表示為救災工作將提供力所能及的技術支援。毛寧說明，中方高度重視中南美洲國家救災工作，積極提供救災援助。應有關國家申請，第一時間調用遙感衛星，為當地抗洪救災提供太空技術支援。後續將繼續與有需要的國家保持溝通，為災情監測和災後評估工作提供支持。

毛寧說，這不是中國第一次透過科技手段為開發中國家減災救災提供幫助。早在2007年，中國就加入了太空與重大災害國際憲章組織，此後一直積極參與全球災害監測和減災救災工作。

自2010年起，中國開始為聯合國災害管理與應急反應天基資訊平台北京辦公室持續提供全面支持。中國風雲氣象衛星的數據服務已經覆蓋了124個國家和地區，為菲律賓、莫三比克等40多個國家提供太空技術等應急保障服務近70次。中國的高分衛星系統通過高解析度觀測和高光譜成像功能，近年有效地回應了全球36個國家和地區上百起重大災害。

在斯里蘭卡洪災、厄瓜多爾地震、寮國颱風洪澇災害、阿富汗旱災和東加火山噴發中，為當地提供了大量的災區影像圖，對救災工作提供了有力的支持。中國的北斗導航衛星搭載國際搜救組織的標準設備，為全球使用者提供遇險報警及定位服務，有效提高了救援的成功率。

毛寧表示，目前正在召開的全球衛星導航系統國際委員會第十六次大會上，各方都對北斗導航系統的實用性、開放性和相容性表示高度讚賞。中國的科技進步將堅持開放包容，互惠共用，不僅服務本國人民，也將造福國際社會。