蘋果從推出iPhone 12手機開始，以環境保護及減少電子垃圾為由，不再免費提供充電器和耳機等配件，今年9月，巴西法院認為，蘋果這種做法損害消費者權益，下令在該國禁售iPhone，同時開罰1227萬里爾（約台幣7400萬元），但蘋果無視這項禁令，繼續販賣沒有附上充電器的iPhone。

路透、9TO5Mac報導，周四（13日）巴西聖保羅州法院對蘋果重罰1億里爾（約台幣6億元），並判決蘋果在該國銷售新款iPhone必須搭配充電器。

法官表示，從2020年起，蘋果就以「搭售」方式販賣充電器，因為部分消費者家裡沒有相容的充電器，所以被迫購買新的充電器。蘋果聲稱，是為了減少碳排放和電子垃圾，才不提供充電器。不過，巴西法院認為，蘋果的目的是為了銷售周邊配件賺更多錢，環保理由難以說服人。

對於此判決，蘋果將提出上訴，同時爭取更多在巴西持續銷售的時間。

蘋果9月推出 iPhone 14系列後，仍在巴西銷售最新手機，上周iPhone 14 和 iPhone 14 Pro開放預訂，本周五正式出貨，但消費者拿到這些手機同樣沒附送充電器。

其實，今年稍早，巴西政府也要求三星在新產品內必須附充電器，與蘋果不同的是，，三星決定遵守當地政府規定，銷售Galaxy Z Flip 4和Galaxy Z Fold 4等新機都會附上充電器。

蘋果與巴西政府之間的爭端不只充電頭，巴西電信監管機構（Anatel）建議在該國銷售的智慧型手機都應採用USB-C充電標準，這項決定與歐盟新法規一致，將迫使蘋果

從2024年開始把 iPhone改為USB-C充電，近期美國參議院也在考慮類似提議，意味著iPhone的Lightning充電時代可能已經接近尾聲。