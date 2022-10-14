高雄市長陳其邁14日出席田寮區社區首間長照機構日照中心揭牌開幕典禮，他表示，田寮區長輩人口約有30.46%，高齡化比例高，而市府在田寮區設立疫苗施打站的比例也最高，「將長輩照顧好」，正是落實市府政策以人為本的理念，又如長輩打疫苗搭計程車、施打第4劑時可領700元、運用宇美町式施打疫苗也是從高雄做起，他也感謝在地里長熱心服務、全力配合市府政策。

田寮區首間日照中心揭牌開幕 陳其邁上任後積極佈建長照資源 盼將社區長輩照顧好│高雄

田寮區首間日照中心揭牌開幕 陳其邁上任後積極佈建長照資源 盼將社區長輩照顧好│高雄

陳其邁說，身為醫師，會以預防醫學考量，全力照顧好市民朋友。因此上任後積極推動長照，數量增加快速。高雄目前C級的巷弄站有498個、社區關懷據點年底即將達成520個。市府目標是一個國中學區一個日照中心，高雄市91個國中學區內，目前已成立101個日照中心在66個國中學區。今天在田寮區成立第一個日照中心，將可提供48名照顧對象的各種失能、失智服務，對高齡化比例高的田寮區而言有很大的需求。此外，銀髮健康俱樂部目前已經有10個站，希望明年在田寮區也能成立，為鄉親服務。

陳其邁感謝輔英科技大學及嘉南藥理大學投入長照的人力培養，由於社會高齡化及產業變化很多，加上少子化，他很感動看到許多優秀的同學投入長照體系。此外，市府也在大寮區輔英科技大學成立運動中心，將這些專業的設備以及長照相關課程，提供給長輩使用，可說是全台灣最好的運動中心就在這裡。

隨後，陳其邁參觀日照中心環境，也與長輩一同體驗體感SPOZ智慧手套體適能認知與肌力訓練，田寮日照中心響應市府大力推動智慧城市政策，在日間照顧中導入廣達科技雷達跌倒偵測、延緩失智失能-AI樂齡體感遊戲智慧運動系統，在醫事C巷弄長照站導入智能語音互動生理監測健康管理等智慧科技照護，並選用結合提升大腦認知延緩失智的智能健腦遊戲，同時強化長輩體適能的失能延緩訓練。

衛生局表示，市府積極向衛生福利部爭取中央前瞻基礎建設計畫補助將田寮區衛生所重新修繕，撥出3樓完整空間規劃設置田寮區日間照顧中心，經公開招標後委託具有豐富長照經驗的旭安健康事業有限公司承作設置該區日間照顧中心，為田寮區長輩提供合乎在地需求、設施設備完善、有溫度的長照設施。