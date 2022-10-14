依蔡政府規劃，我國天然氣發電占比將逐年增加，考量進口中斷及天候等偶發性事件，提高天然氣安全存量規範，加上構築穩定的天然氣輸氣網絡，以海管與陸管串連接收站 ，相互備援，讓每個燃氣電廠均擁有「雙氣源」，中油今天送審「永安至通霄第二條海底輸氣管線興建計畫」，並希望在2030年開始營運，但今天遭專案小組補正再審。

中油表示，天然氣發電機組將由中載、尖載機組轉變為基載機組，既有輸氣網絡如遇受損及歲修期間將造成供氣不穩定，因此才會規劃興建備援輸氣管線，管線總長約233公里，並沿永安至通霄既有海管東側約1公里建置，預估2027年進入施工期、2030開始營運。

但會中多名高雄里長不滿開發，並提及興建大潭接收站時就說為減少南氣北送，現在又要「南氣北送」，對南部民眾不公平，並質疑第二管線的必要性及正當性；也有里長建議，不如直接從台中接收站拉海管。也有地方漁會擔憂，恐怕會影響漁業。

內部討論時環委提及此開發案仍有許多疑義待解決，因此要求開發單位應補正委員所提意見後再審。