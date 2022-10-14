官方數據顯示美國9月通膨仍然高熱不退，意味著聯準會將在3周後再次大幅升息，市場預期該央行將一直升息到明年初，最終將其基準利率提高到介於4.75%～5%，甚至可能更高。

在美國勞工部公布9月消費者物價指數（CPI）後，美國利率期貨市場大量押注聯準會的政策立場將更加激進，其至認為聯邦基金利率明年升破5%的機率達到三分之一。

美國勞工部統計局周四公布，9月CPI年漲8.2%，低於8月的年漲8.3%，但高於市場預期的年漲8.1%，亦遠遠超出聯準會設定的2%目標；與8月相比上揚0.4%，亦高於市場預期的月漲0.2%。排除波動劇烈的食品與能源價格後，9月核心CPI年漲6.6%，創下逾40年來最大年增幅；月漲0.4%。

亞特蘭大聯準銀行主席波斯蒂克（Raphael Bostic）周三在報告出爐前表示，我們的政策並沒有真正發揮作用，沒有讓情況好轉。

聯準會從3月開始升息，今年來已五次調升基準利率，且已連續三次升息75基點，創下自1980年代初期以來速度最快的緊縮周期。當時美國的通膨率更高也更加根深蒂固，迫使聯準會持續推升短期借貸成本至2位數，失業率也難逃一劫地升至2位數，才終於讓物價壓力消退。

聯準會政策官員們希望這次能不要重蹈覆轍，但分析師表示，「要升息又要經濟不衰退」的機率正迅速消失，因為住房等類別的價格壓力往往更具「黏性」（sticky），即更為僵固、易漲不易跌，，以及勞動力市場持續吃緊使薪資壓力持續升高。

投銀Jefferies經濟學家Aneta Markowska表示，勞動力和住房短缺將使核心通膨的「地板」保持在約4%左右，我們認為要打破這個地板需要就業市場大幅轉弱，而這將使經濟無可避免地陷入衰退。

在CPI報告出爐前，市場幾乎已經消化聯準會將在11月會議連續第四次升息75個基點的預期。這仍然是主流觀點，儘管現在期貨價格顯示11月升息一整個百分點的可能性也升至約10%。

目前聯準會的政策利率為介3%～3.25%。

現在市場預期到今年底聯準會的基準利率將升至介於4.5%～4.75%，這是聯準會三周前預期要到明年才會達到的水準。市場並預期基準利率將在明年3月到頂，升至約4.85%。

期貨價格亦顯示利率升至5%以上的機率約為35%，這印證了部門分析師長期以來的看法，他們認為聯準會至少要做到這個地步才能抑制住價格壓力，然而現在處於歷史低點的3.5%失業率也可能隨之飆升。

華盛頓政策研究公司LH Meyer經濟學家出具報告指出，這支持我們對於最終利率將升至介於5%～5.25%的預測，這高於聯準會決策官員三周前所發布的預測、高於市場一直以來的預期，也高於CPI報告發布後市場的看法。

亦有分析師認為聯準會最終可能升過頭，迫使該央行在明年晚些時候改變方向，以免經濟陷入全面衰退。巴克萊經濟學家周四出具報告指出，隨著聯準會過度緊縮的風險升高，現在我們預期該央行將在2023年的最後三場會議將基金利率調降75個基點。

根據芝商所交易的利率期貨合約，交易員則預期到2023年底，聯準會將降息幅度較小的30個基點。