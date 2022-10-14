台中恐怖下坡又撞！聯結車失速衝上人行道 撞爛檳榔攤＋4機車 16:342022/10/14 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中沙鹿向上路今天下午發生大車追撞事故。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市沙鹿區向上路長下坡今天下午發生交通事故，一台聯結車疑煞車失靈，衝撞路邊人行道，波及3、4部機車及檳榔攤，路上交通標誌桿及檳榔招牌倒塌，現場一片狼藉，駕駛跳車致受傷，緊急送醫治療，警方正在調查事故發生原因中。 台中沙鹿向上路今天下午發生大車追撞事故。（民眾提供） 台中沙鹿向上路今天下午發生大車追撞事故。（民眾提供） 高雄女駕駛左轉擦撞直行機車 女騎士多根肋骨斷裂送醫 過馬路被車撞飛輾過 還拖行10公尺 他竟奇蹟逃死劫 高雄大寮2大貨車追撞意外 車頭凹陷1駕駛輕傷 #台中市 #向上路 #長下坡 #車禍 #煞車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄水泥預拌車衝飛高架橋 重摔地面成廢鐵 駕駛傷重不治 12:592022/10/14 社會 新莊區中正路2路口 15日起開放機車直接左轉 16:022022/10/14 生活 綠空廊道潭子段車禍頻傳 議員視察將設交通號誌盼降低事故機率 10:412022/10/14 寶島 彰化孝孫探祖母遭輾爆頭 水泥車駕駛現場跪地磕頭道歉 12:472022/10/13 社會 還台中藍天 盧秀燕做好當下破魔咒 04:102022/10/14 政治要聞 搶救月眉糖廠煙囪及倉庫 楊瓊瓔爭取1700萬元修復 15:512022/10/14 生活 遲交的學費42元！台中市客委會委員60年後捐資母校 13:082022/10/13 寶島 假車禍「當街槍決爆頭」 槍手一審判22年 上訴求和解輕判 07:482022/10/14 社會 盧秀燕首場大型造勢晚會 「十全十美・女力挺台灣」今晚登場 16:452022/10/14 政治 期待10年終於實現！盧秀燕霸氣宣布「這超強建設」動工了 14:222022/10/14 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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