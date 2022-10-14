台中市沙鹿區向上路長下坡今天下午發生交通事故，一台聯結車疑煞車失靈，衝撞路邊人行道，波及3、4部機車及檳榔攤，路上交通標誌桿及檳榔招牌倒塌，現場一片狼藉，駕駛跳車致受傷，緊急送醫治療，警方正在調查事故發生原因中。

台中沙鹿向上路今天下午發生大車追撞事故。（民眾提供）