銘傳大學馬來西亞籍24歲蔡姓女大生13日遭男友勒斃，陳屍租屋處，震驚社會，而蔡女的閨蜜今日凌晨在社群吐露心聲，稱短短3個月內痛失2位摯友，實在無法接受蔡女驟然離世，跪求法院一定要判凶嫌死刑。

蔡女的閨蜜14日凌晨於社群平台《Dcard》發文吐露心聲，稱自己13日都聯繫不上蔡女，同日晚間竟輾轉透過蔡女前男友獲悉蔡女死訊，而她3個月前才目睹另名摯友輕生離世，如今蔡女遭人殺害，實在讓她承受不住。

閨蜜說，她與蔡女同樣喜歡KPOP，經常相約一起練舞，2個人同樣努力面對憂鬱症，現在蔡女突然離開，她真的無法接受，也悲痛喊話，「然後那位凶手，請法律一定要判他死刑，如果沒有，我會親自給他死刑」。

士林分局13日晚間指出，傍晚接獲三峽分局轉報，稱1名陳姓男子於鶯歌租屋處輕生未遂，送醫途中突然供稱自己於士林區大東路的租屋處掐死人，三峽警方不敢大意便轉報本局，本局獲報後會同房東前往該處查看，發現蔡姓女大生陳屍床上，已明顯死亡。

據了解，陳男因企圖輕生而被送醫治療，警方也隨即趕往醫院戒護，陳男歷經多次洗胃，意識反覆清醒昏迷，稍早已於14日下午完全清醒，從加護病房移至觀察室休養，但陳男面對檢警訊問仍拒絕回答，堅稱身體不舒服要休息。

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