趕在十月底最後期限之前，中信產險搶頭香宣布申設純網保。中信金旗下中信產險13日晚間重訊公告，中國信託產物保險董事會通過籌備申請設立純網保，後續將向金管會遞件申請，也成為業界首家決定遞件申請純網保的保險公司。

金管會日前宣布2022年8月1日起，開始受理保險業申請設立純網路，10月31日即將截止，金管會訂定了「純網保審查會設置要點」進行後續審查作業。純網保分為「純網產」和「純網壽」，純網產最低實收資本額定為新台幣10億元、純網壽為20億元，考量資本額及商品誘因，目前市場上業者多數都是對純網產較有興趣。

中信金是一開始就表達出對純網產申設最有興趣的金控，但因中國信託產險銷售不少防疫保單，面臨龐大理賠壓力並已進行2度增資，讓外界擔憂中信金可能打消申設念頭。

不過，中信金總經理陳佳文曾在今年9月初，公開表達對申設純網保的態度，表示仍在研議中、沒有放棄，且可能由台壽出面投資。如今中國信託產險宣布已通過籌備申請設立純網保案，後續將向金管會遞件申請，中信金可望成為搶得頭香、首家遞件申請的業者。

金管會在9月21日時已宣布，將設純網保審查會，由金管會主委指派主管擔任召集人，共有9至11位審查委員，由金管會官員及專家學者組成，審查時間五個月，2023年4月放榜。

據了解，原本表達有意願申請純網保的業者，多是想設立純網路產險公司，包括中信金控、德國安聯集團及日本三井住友集團，但至今只有中信金宣布將正式遞件。