廖家儀和郭亞棠包442個便當送獨居老人。（民視提供）

廖家儀在劇中面臨和何豪傑離婚危機。（民視提供）

8點檔《市井豪門》演員廖家儀、郭亞棠趁拍攝空檔，在國寶集團總經理湯順甄的號召下，出錢出力參與「惜食台灣行動協會」的公益善行，2人一早早起捲袖做志工，從洗菜、炒菜到包便當，要把愛心便當送給萬華的獨居老人，攜手以實際行動關懷長者，直呼「完成442個愛心便當，很有成就感。」

藝人廖家儀在《市井豪門》中飾演春梅水餃店的老闆娘而有了「水餃西施」的稱號，戲裡包水餃，戲外公益包便當，動作俐落每一個步驟都不馬虎，廖家儀表示這是很棒很有意義的活動，想到每一個便當是要送到獨居長輩家裡，就像要做菜給家人吃一樣，全神貫注，不知不覺一個上午就過去了。

她也自爆目前面臨婚變危機，原來是劇中老公何豪傑，雖然是個樂天老公，帶給家人歡樂，卻因為一場烏龍牌局被警察抓走，讓她氣到「要離婚！」。也大讚劇中童星超會演，對起戲來真的就像一家人。一旁的郭亞棠加碼爆料「廖家儀每天跟可愛的童星合作，整個母愛爆發。還說好想再生第四胎！」讓旁人直呼太有勇氣。

而在戲裡被老爸雷洪一再擋婚的郭亞棠則笑說自己的爸爸也是一樣很嚴格，甚至還要她不能交男朋友，真的就跟雷洪爸爸一樣，所以她在劇中的演出就是＂做自己＂，跟爸爸相處模式就像朋友互動，所以有些觀眾看到她會罵爸爸雷洪，她都虛心接受表示「這也是女兒撒嬌的一面啦！」