摩斯漢堡與臺中市大人物農產運銷合作社攜手合作，發表新品「摩斯豆乳」，強調從原料挑選，優先使用低碳、安全、可溯源的「摩斯豆乳」，價格親民，嚴選台灣在地高雄選10號大豆研磨而成，每顆大豆皆通過產銷履歷認證，更符合農糧署 TAP 產銷履歷認證規範，不添加防腐劑及消泡劑，無論原味及微糖風味的豆奶，都保有濃郁香氣，入口滑順，令人回味。

發表會由由行政院農業委員會農糧署署長胡忠一、安心食品(MOS摩斯漢堡)營運中心副總何頎胤、臺中市大人物農產運銷合作社理事主席陳坤銘見證，歡迎消費大眾一起品味「摩斯豆乳」天然的好滋味。此外，MOS Order App「安心取溫馨送」上也同步推行好康優惠，「摩斯豆乳」6入，優惠價200元，適合大量購買、分次品嚐，不但經濟實惠，還能幫家人輕鬆補充營養，自然健康無負擔。

何頎胤表示，身為台灣第一米漢堡品牌的摩斯漢堡，長期致力將米食美味帶給消費者，更堅持在地採購、減少碳足跡，並積極開發國產糧食商品，推動米食風潮。除新登場的「摩斯豆乳」，近年研發的「台東紅藜米漢堡」、「抹茶紅豆米派」及「MOS巴斯克乳酪蛋糕」也是國產五穀雜糧的代表作。

摩斯漢堡在台經營自1991年以來，最受消費者喜愛的米漢堡至今已銷售超過2億3000萬顆，其中「超級大麥海洋珍珠堡」為摩斯漢堡深受消費者喜愛的明星商品，以在地嚴選台南11號白米，加入香Q美味的超級大麥製成米漢堡，搭配鮮蝦、扇貝、魷魚等豐富海味的美味海鮮天婦羅。「超級大麥薑燒珍珠堡」同樣是以香Q美味的台南11號白米做基底，加入超級大麥製成米漢堡，搭配現炒薑味醃製台灣豬肉片與青生菜，入口鮮美肉汁香味。

「抹茶紅豆米派」採台灣蓬萊米粉揉入派皮，以獨特工法製成、含油量低，襯出酥脆口感，綿密紅豆餡內餡，淡雅茶香襲人，令人意猶未盡。而無麩質的「MOS巴斯克乳酪蛋糕」，是以高雄147號米種製成的米穀粉取代小麥麵粉，加入在地生產的黃檸檬汁及微酸的澳洲卡夫乳酪，伴隨著焦糖的淡淡香氣，濃郁乳酪入口即化，口感猶如卡士達醬般柔軟香甜，令人齒頰留香，回味無窮，非常適合對小麥或麩質過敏的顧客。