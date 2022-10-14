陳其邁談到爭取台39線心路歷程，表示行政院長蘇貞昌南下視察時，極力爭取台39線之新闢，從台南延伸至仁武地區，以後阿蓮地區民眾到橋科上班只要20分鐘，到台積電上班僅40分鐘，去義大醫院也是30分鐘，將可大幅節省民眾就醫的時間及不便。(林雅惠攝)

台39高鐵橋下道路可行性研究年底即將完成，今天公路總局總工程司鄧文廣到阿蓮跟鄉親進行台39計畫進度報告，高雄市長陳其邁出席說明會表示，這條道路是地方民眾極為重視的一條道路建設，他就任後極力推動，希望大幅解決阿蓮交通問題，盡早推動興建，打造一條能直達高雄市區的道路。

交通部公路總局及高雄市政府為整合台南與高雄生活圈，並完善阿蓮區交通路網，規畫建設台39線高鐵橋下道路，公路總局總工程司鄧文廣今天特別南下，與高雄市政府一起在阿蓮薦善堂舉辦台39高鐵橋下道路推動進度說明會，超過400位鄉親出席，聆聽在地最關心的省道台39線高鐵橋下道路推動進度。

省道台39線是高鐵台南沙崙站聯外的主要道路，當時是配合高速鐵路建設所配合開闢的省道，現通車路段長度18.83公里，北邊最遠可達台南新化；南端目前只蓋到阿蓮與省道台28連通，台39南延計畫是在地民眾相當關心的交通建設。

台39可行性研究年底即將完成，最快年底就將報請交通部送行政院核定，南延路段北自阿蓮台28線往南至仁武水管路全長20.8公里，經費初估約200多餘億。

陳其邁談到爭取台39線心路歷程，表示行政院長蘇貞昌南下視察時，極力爭取台39線之新闢，從台南延伸至仁武地區，以後阿蓮地區民眾到橋科上班只要20分鐘，到台積電上班僅40分鐘，去義大醫院也是30分鐘，將可大幅節省民眾就醫的時間及不便；未來阿蓮將成為北高雄舒適宜居、安心就業之好所在。

交通局長張淑娟表示，台39線南延路段將成為阿聯重要的聯外道路，也可作為國1楠梓至岡山路段的替代道路，橋下道路將串起高雄科學園區、北高雄產業園區、橋頭科學園區、仁武產業園區及楠梓科學園區等5處產業園區，完工後將成為東高雄科技新走廊，便利在地就業、吸引人才回鄉。