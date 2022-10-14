民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，14日在頭份競選總部舉辦舉辦「禎朋友童樂派對」系列活動。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，14日在頭份競選總部舉辦舉辦「禎朋友童樂派對」系列活動。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，14日在頭份競選總部舉辦舉辦「禎朋友童樂派對」系列活動。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長選情激烈，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎為緩和緊繃選情，14日在頭份競選總部前廣場，舉辦「禎朋友童樂派對」系列活動，安排文青市集與親子表演，美食攤商進駐現場，還有小丑哥哥、布偶及魔術表演與孩子們熱情互動，徐定禎表示要讓「禎朋友童樂派對」成為苗栗親子同樂的新據點，打造親子同樂宜居城市，持續爭取選民支持。

徐定禎表示，「禎朋友童樂派對」親子文創市集除了要打造親子同樂小天堂，也是提供青創朋友發揮的平台，今天到現場「DINO石頁家」雞蛋糕及牛舌蔥油餅餐車，都是青年創業的最佳案例。徐定禎說，選舉並非只有候選人交鋒，透過歡樂溫馨的活動，讓所有鄉親能夠一起參與更是重要，因此規劃未來週六下午三點半到五點半，都會舉辦市集、安排不同的主題和表演，邀請所有苗栗的大朋友、小朋友一起來到現場，看表演同樂。

現場鄉親們看到攤商餐車紛紛聚集，對徐定禎活動巧思比讚，特別是恐龍造型雞蛋糕童趣滿滿，獲得孩子們喜愛，人手一盒大啖美味，而熊貓玩偶一出現，不只擄獲孩子們的心，長輩們也直呼可愛拿出手機瘋狂合影，看得徐定禎直笑說大玩偶是「跨世代吉祥物」，大人小孩都喜愛。

徐定禎並提出許多親子政見，包含設立親子館、公辦民營幼托中心，推動增加公園共融遊具，期許小朋友們能夠快樂長大。除此之外，行政院在今年8月起，第1胎育兒補助也從每月3500元增加到5000元，第2胎、第3胎的津貼額度也增加。徐定禎表示，當選後一定會和中央共同攜手，落實「零到六歲國家跟你一起養」政策。徐定禎承諾，一定會做爸爸媽媽們的最強神隊友，在公托和育兒等方面勢必要打造友善環境，讓家長們安心生、放心養、減負擔。